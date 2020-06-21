Öztürk’ten anlamlı yanıt...

GAZETEMİZ Yazarı, Gazeteci Saygı Öztürk, ‘Trabzon böyle bir yükseliş görmedi’ başlıklı haberi üzerinden kendisini hedef alarak, olumsuz bir kamuoyu oluşturmaya çalışanlara "Haksız atamaları örtmek için, kimse namus gibi kutsal kavramların arkasına sığınmamalı. Trabzon'da iş bekleyen binlerce gencin sözcüsü oldum. Hepsi bu kadar’’ diyerek yanıt verdi.

Gazeteci Öztürk, kaleme aldığı köşe yazısında, kendisine 'namus düşmanı' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verirken, meslek hayatında 'namussuzluk' yapmadığını, hiçbir yazısında ya da haberinde kimseye iftira etmediğinin altını çizdi.

Gazeteci Öztürk, "Trabzon İl Kültür Müdürlüğü görevini yürüten Ali Ayvazoğlu'nun 'Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun takdiriyle geçiş yaptım. Milletvekili olan eşim üzerinden yükseldiğim doğru değil' dedi. Aynı kişinin Ankara Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandığını yazdığımızda 'namussuz' diyen ise Soylu oldu. Bir bakan, bu sözleri kendisine yakıştırıyorsa ne diyebilirim’’ ifadelerini kullandı.