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Özbekistan konuşuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde yürütülen ‘Gündem Söyleşileri’ programında, TİKA Özbekistan Koordinatörü Cemalettin Tüney konuk oldu.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:34
Özbekistan konuşuldu

TİKA Özbekistan Koordinatörü Cemalettin Tüney, ‘Gündem Söyleşileri’ programına katılarak, ‘Sosyokültürel ve Ekonomik Açıdan Özbekistan’ konusunda bilgiler verdi. Etkinliğe diplomatlardan, bürokratlardan, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenlerden, STK çevrelerinden, farklı meslek gruplarından ve üniversite öğrencilerden katılımcılar iştirak etti. Tüney, seminerde bölgenin sosyokültürel gelişimi, inanç özellikleri, yönetim süreçleri, tarihi merhalelere ilişkin bilgiler aktardı. Farklı inançların yaşandığı, stratejik coğrafi konumu bakımından göz önünde bulunduğunu belirten Tüney, Özbekistan’ın, Türkiye ile kültür, tarih ve inanç birliği olan Türkistan coğrafyasında en önemli ülke olduğu ortaya konduğuna dikkat çekti. Tüney, Özbekistan’ın Anadolu ve Balkan’a etki eden Müslümanlığın çıkış coğrafyası olduğunu, bu sebeple ziyaret turizmi açısından Türkler için son derece önemli olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata da, Özbekistan’ın kadim medeniyetler ocağı ve bizler içinde irfan kaynağı olduğuna değinerek, “Çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaşan, TİKA Özbekistan Koordinatörü Sayın Cemalettin Tüney beye davetimizi kırmadıkları için teşekkür ederiz” dedi.

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Özbekistan Konuşuldu
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