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Oyunu bırakıp kitap okudular

SORGUN Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri tarafından kahvehanelerde ‘Oyun dursun heyben bilgi ile dolsun’ etkinliği düzenlendi.

Oyunu bırakıp kitap okudular

SORGUN Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri tarafından kahvehanelerde ‘Oyun dursun heyben bilgi ile dolsun’ etkinliği düzenlendi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Oyunu bırakıp kitap okudular

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, kahvehanelerde 15 dakika süreyle düzenlenen bu etkinliğin vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti. Türk toplumunun okumayan bir kitleye sahip olduğunu belirten Ekinci, "Amacımız bu tür etkinliklerle gençlere rehberlik etmek, toplumumuzu kitap okumaya yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Gelişmiş ülke toplumları, sahip oldukları bilgilerin yüzde 60'ını bu yolu kullanarak edinmişlerdir" dedi.

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