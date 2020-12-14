OVALAR SUYA KAVUŞUYOR

ÇEKEREK ilçesinde, Çekerek Irmağı üzerinde tesis edilen baraj, 4 ayrı ildeki 7 ovayı sulayıp, üründe çeşitliliğin artmasına katkı sağlarken, rekolteyi de yükseltecek. Çekerek Barajında toplanan suyun ovalara taşınmasına yönelik hazırlanan Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi kapsamında etaplar halinde yürütülen çalışmaların birinci kısmıyla ilgili inşat ve boru hattı döşeme çalışmaları devam ederken, ikinci kısım çalışmalarına yönelik ihale de yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı yazılı açıklamada, Aşağı Çekerek Projesi’nin Tokat'ın Zile ile Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek ilçelerinin verimli tarım arazilerini sulanmasını hedefleyen 2. kısım inşaatının ihalesini alan firma ile sözleşmenin imzalanarak, tesliminin yapıldığını bildirdi.

60 YILLIK RÜYA

Orta Karadeniz Böl-gesi’nin GAP’ı olarak adlandırılan Aşağı Çekerek Projesi ile 60 yıllık rüya da gerçeğe dönüşüyor. Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovalarının sulamalarını kapsıyor. Yapımı devam eden 1. kısmı ile yeni başlayan 2. Kısım çalışmalarının tamamlanmasıyla toplam 23 bin 430 hektarlık tarım arazisinin sulanması hedeflendi. Projenin birinci kısım işi kapsamında, ana boru hattının 17 kilometrelik kısmı ile 759 hektar alanın sulama şebekesinin inşaat çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. 2017 yılında ihale edilen ve bugüne kadar yüzde 53’lük bölümü tamamlanan birinci kısım çalışmalarının da bitirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2023’de tamamlanması planlanan ikinci kısım sulama şebekesi çalışmalarının ile ‘Yozgat'ın Çukur ovası’ olarak adlandırılan Aydıncık (Mamure) Kümbet Ovası suya kavuşacak. Hem ürün çeşitliliği hem de rekolte artacak, ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

7 OVA SULANACAK

Çekerek Irmağı üzerinde 1998 yılında yapımına başlanan 102,5 metre yükseklikteki barajda ilk su 2011 yılında tutulmaya başlandı. Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum'da tarım arazilerinin sulanacağı proje ile Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon ve Geldingen ovalarındaki toplam 653 bin 230 dekar tarım arazisi sulanacak.

ELEKTRİK ÜRETİMİ

Çekerek Barajından hidroelektrik enerji üretimi de yapılacak, olası taşkınlar da kontrol altına alınacak. Su toplama ve kapasite açısından Türkiye'deki barajlar arasında 10. sırada yer alan Çekerek Barajı ve HES ile yılda 50 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Çekerek Barajı ve HES'in, üreteceği enerji, istihdam ve tarımda sağlayacağı gelir artışı açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

