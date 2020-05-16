Ovakent’e Hafız Okulu

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesinde yardım severler vatandaşlar tarafından yaptırılan bina, hafızlık okuluna dönüştürülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Hafızlık Yatılı Okuluna dönüştürülecek binada İlçe Müftülüğünden din görevlisinin beldeye gelerek, incelemelerde bulunduğunu söyledi. Başkan Büyük, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimiz ve bütün kardeşlerimizin eğitim göreceği ve genç hafız adaylarının yetişeceği Hafızlık Yatılı Okulu olma yolunda hizmetlere başlayacaktır. Yatılı Hafızlık Okulu’nun iç tefrişatının yapımı için hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. Yardımların Boğazlıyan Eğitim ve Kültür Din Hizmetlerine ait Ziraat Bankası’ndaki hesap numarasına yapılabilir’’ dedi.