Otoparkta çalışmalar hızlandırıldı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Bugüne kadar kimsenin yapmadığını yapmaya karar verdik. Başladık ve çok şükür sona yaklaştık. 350 araçlık yeraltı kapalı otoparkın kaba inşaatını son kat betonunu da atarak 15 güne kadar bitirmiş olacağız. Emniyet Caddemizi de söz verdiğimiz üzere kurban bayramından önce açacağız’’ dedi.

Arslan, Yozgat Belediyesi tarafından 15 milyon 717 bin liraya ihalesi yapılan Şehir Meydanı ve 350 araçlık kapalı otoparkın hizmete sunulmasıyla, şehrin 40 yıllık bir sorununu daha çözmüş olacaklarını sözlerine ekledi.