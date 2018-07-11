Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Otomobil şarampole yuvarlandı

SORGUN Çekerek karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı

SORGUN Çekerek karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç şarampole yuvarlandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
187 Okunma
Otomobil şarampole yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre Günyazı köyünden Sorgun’a giden A.B. yönetimindeki 33 KLP 02 araç şarampole yuvarlandı. Sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü A. B. ve oğulları takla atan araçtan burunları dahi kanamadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BEKLiYORUZ!
BEKLiYORUZ!
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
Kurbanlık uyarısı
Kurbanlık uyarısı
Şehitler Kulesi
Şehitler Kulesi
Merkez cıvıl cıvıl
Merkez cıvıl cıvıl
Roma yolu tamam
Roma yolu tamam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim