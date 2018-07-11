Otomobil şarampole yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre Günyazı köyünden Sorgun’a giden A.B. yönetimindeki 33 KLP 02 araç şarampole yuvarlandı. Sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü A. B. ve oğulları takla atan araçtan burunları dahi kanamadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.