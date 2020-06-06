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Ot mücadelesi

Bozok Üniversitesi meyve bahçesi tesisinde yabancı ot ile mücadele çalışması yapıldı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 01:01
Ot mücadelesi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Gedikhasanlı Meyve Bahçesi uygulama alanında yabancı ot ile mücadele çalışması yeni geliştirilen mücadele aracıyla yapıldı. Bahçeciliğin en meşakkatli işlerinden birisinin de yabani ot kontrolü olduğu hatırlatıldı. Bozok Üniversitesi tarafından alınan duyargalı çapa makinesi ile bahçede yabancı ot mücadelesi daha çabuk ve kolayca gerçekleştirildi. Aynı anda gübre de verebilen sıra üzeri çapası ve diğer aletlerle kültürel işlemlere devam edildiği kaydedildi. Ceviz, armut, elma ve kiraz parsellerinde mücadele çalışması tamamlandı. •Seyfettin Sağlam• 

Anahtar Kelimeler:
Ot Mücadelesi
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