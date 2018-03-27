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OSB’YE DEMiRYOLU

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren üst yapı çalışmalarının başlatılması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Tören sonrasında ise Yozgat'a gelen Bakan Arslan, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu'nda Valilik tarafından düzenlenen 'Ulaştırma ve Haberleşme İl Değerlendirme' toplantısına katıldı. İşadamı Ayhan Çelik, burada Bakan Arslan ile görüşerek, OSB ile Demiryolu bağlantısının kurulması gerektiğini söyledi.

OSB’YE DEMiRYOLU

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren üst yapı çalışmalarının başlatılması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Tören sonrasında ise Yozgat'a gelen Bakan Arslan, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu'nda Valilik tarafından düzenlenen 'Ulaştırma ve Haberleşme İl Değerlendirme' toplantısına katıldı. İşadamı Ayhan Çelik, burada Bakan Arslan ile görüşerek, OSB ile Demiryolu bağlantısının kurulması gerektiğini söyledi.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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OSB’YE DEMiRYOLU

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi ile Yerköy Devlet Demir Yolları arasında, yük taşımacılığında kullanılmak üzere demiryolu hattının tesis edilmesi gündeme geldi.
Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile yaptığı görüşmede, daha öncede gündeme taşınmasına karşın hayata geçirilemeyen OSB’ye demiryolu ulaşımı konusunu aktardı. Çelik, görüşmede Saray Köyü’nde bulunan Yibitaş Çimento ve Kraf Torba fabrikaları ile Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ni Yerköy Demiryolu hattına bağlayacak, yeni bir hat çekilmesinin, ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Ahmet Aslan, ilgilileri yanına çağırarak, konunun gündeme alınması talimatını verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, daha sonra Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, tüm Organize Sanayi Bölgeleri ile demiryolları arasında demiryolu bağlantısının kurulması gerektiğine dikkat çekip, bu konuda gerekli etüt proje çalışmalarına başlanılacağını kaydetti. Bakan Arslan, Marmaray ile denizin altından iki kıtayı bağladıklarını, Bakü-Tiflis-Kars ile Çin'e kadar kesintisiz gidebilir hale getirdiklerini hatırlattı. Arslan, ‘Ülkede lojistik merkezleri yaparak, demiryolu kaynaklı taşıdığımız yük miktarını artırarak ülkenin gelirini artırmak istiyoruz. Bunun bir başka önemli ayağı da organize sanayi bölgelerinin fabrikaları, özellikle iltisak hatlarıyla ana hatta bağlamak için önemli bir çalışma başlattık. Lojistik master planı diye ülke genelinde master planı yapıyoruz. Ülkenin bu tip yerlerin hepsini hızlı tren ağına, normal tren ağına bağlayacağız ki toplu taşımayı teşvik etmiş olalım. Bununla ilgili çalmayı da yapmış olacağız’ dedi.

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