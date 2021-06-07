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OSB devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat-Sorgun arasına yapılacak Bozok Organize Sanayi Bölgesinin önemine değindi, ‘’Hızlı tren ve havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte asıl arzumuz organize sanayi bölgesini hayata geçirmektir’’ dedi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:38
OSB devam ediyor

Oktay, Bozok OSB’yi hayata geçirildiğinde yatırım, istihdam, üretim ve ticaret diye özetlenen, yani ihracatla yatırımların başlayacağını, istihdamın oluşacağını anlattı. Oktay, ‘’İlk etabı faaliyete geçirme arzusundayız, Sorgunlu, Yozgatlı hemşehrilerimizi buraya yatırıma davet ediyoruz. Güzel günler bekliyor, ufuk güzel, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın biz durmak yok yola devam diyoruz ve durmayacağız, yola devam edeceğiz. Hem de çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

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OSB Devam Ediyor
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