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ORYANTRiNG YARIŞLARI NEFES KESTi

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta düzenlenen gençler Oryantiring grup müsabakaları nefes kesti.  

ORYANTRiNG YARIŞLARI NEFES KESTi

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta düzenlenen gençler Oryantiring grup müsabakaları nefes kesti.  

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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ORYANTRiNG YARIŞLARI NEFES KESTi

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkında ellerine aldıkları haritalar ile çamlar arasında hedeflerini bulmaya çalışan genç sporcular zorlu parkurda birbirlerinin önce hedefleri bulmaya çalıştılar. Toplam 14 okul takımında 400 sporcunun yarıştığı Oryantringde dereceye giren takımlar bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. 
EN SON 2015’TE YAPILDI
Yozgat’ta en son 2015 yılında yapılan Oryantring yarışları 3 yıl aradan sonra tekrar Çamlık Milli Parkında gerçekleştirildi. Daha önceki yıllarda Üniversiteler arası ve kulüp müsabakalarının da yapıldığı Yozgat’ta Oryantringte ilk defa şehir merkezinde yarışmalar gerçekleştirilmişti.
YOZGAT’TA UNUTULMUŞTU
Daha önce ormanlık alan ve dağlık bölgelerde gerçekleştirilen, harita ve pusula yardımıyla yön bulma sporu oryantiring, ilk kez Yozgat'ta kent merkezine indirilerek, tarihi mekanlar arasında müsabakaların yapılabileceği ortaya konulup, yaygınlaştırılmasına karşılık Yozgat'ta unutulmuştu. En son 2010 yılında gerçekleştirilen Oryantring yarışmaları 5 yıl sonra 2015 yılında okul sporları ile tekrar Yozgat’a gelmişti. 3 yıllık aradan sonra Yozgat’ta yine oryantring yarışları yapıldı. 
 

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