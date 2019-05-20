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Ormanda Standardizasyon eğitimi

ÇAYIRALAN ilçesinden başlayıp, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ilçelerini kapsayan Ormanlık Alanlarda üretim ve standardizasyonu sağlamaya yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Ormanda Standardizasyon eğitimi

ÇAYIRALAN ilçesinden başlayıp, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ilçelerini kapsayan Ormanlık Alanlarda üretim ve standardizasyonu sağlamaya yönelik eğitim çalışması yapıldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Ormanda Standardizasyon eğitimi

Çayıralan ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen eğitim çalışmasına işletme çalışanlarıyla birlikte orman köylerinden vatandaşlar katıldı. Belirlenen ağaçlar üzerinde damga, kesme, boylama işlemleri konusunun nasıl yapılacağı konusunda katılımcılar bilgilendirilip, uygulama yapıldı. Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz’in de katıldığı eğitim çalışmasının zaman içerisinde yapılarak, ormanlık alanlarda üretim ve standardizasyonun sağlanmaya çalışıldığı kaydedildi.

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