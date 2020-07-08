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Ormancılara eğitim

Orman İşletmelerinde görevli personele Üretim Tatbikatı ve Standardizasyon Eğitimi verildi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:38
Ormancılara eğitim

AKDAĞMADENİ ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü’nde üretim tatbikatı ve standardizasyon eğitimi yapıldı. Tatbikata, Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Kayıran, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ali Arslan ile birlikte katıldı. Şube Mühendisleri Fikret Küçük ve Turan Yılmaz, Çayıralan İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, Çayıralan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yunus Ünal, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Ünal, Akdağmadeni Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Şen, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları eğitimde hazır bulundu. Tatbikatta ilk olarak Şube Mühendisi Fikret Küçük tarafından TS 1214 ağaç kesme ve kesmede güvenlik kuralları, üretim bölmesi dosyasında bulunması gereken evraklar ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra Şube Mühendisi Turhan Yılmaz, standardizasyon kurallarına göre boylama ve sınıflama yapılması konusunda eğitim verdi. Eğitim sonunda görüş alış verişi yapıldıktan sonra tatbikat sona erdi. 

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Ormancılara Eğitim
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