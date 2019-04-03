Organize ağaçlandırılıyor

OSB yerleşkesi içerisinde daha önceden tespit edilen ve yeşil alan olarak belirlenen bölgelere OSB Müdürlüğü çalışanları tarafından başlanan ağaçlandırma çalışmalarına, firmalar da destek verdi. Ağaç dikme çalışmalarına katılan ve personeli ile birlikte fidanları toprakla buluşturan Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, “Bölgemiz kurulduğu günden bu yana çevrecilik vizyonundan asla taviz vermemiştir. Bu hususta ağaçlandırma alanları oluşturulmuş ve binlerce fidan toprakla buluşmuştur. Şimdi de bölgemizin daha önce de yeşil alan olarak belirlenen yerlerine fidanlarımızı dikiyoruz. Bölgemizin çehresine güzellik katacak bu uygulamalar hız kesmeden devam edecektir. Yeşille barışık, doğa ile dost bir OSB kurmak genel hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarına destek veren Gökdoor Ahşap Kapı Fabrika Müdürü Murat Doğruer de, “Organize Sanayi Bölgesi’nde hep birlikte yaşıyoruz. 'Aslan yattığı yerden belli olur' der büyüklerimiz. Bölgemizin daha yeşil, daha güzel ve daha temiz olmasından memnuniyet duyarız. Bölge müdürlüğümüz güzel bir proje başlatmış. Bizler de bu projeye destek olmak amacıyla geldik ve fidan dikimine yardımcı olmak istedik. Fidanların büyümesiyle birlikte daha güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Yıllar sonra buradan geçerken çocuklarımıza, torunlarımıza bu ağaçları biz diktik diyebileceğiz” diye konuştu.

