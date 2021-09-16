Organik ürüne yoğun talep

Köylerde üretilip, pazarda satışa sunulan ürünlerin organik olmasını tercih eden tüketiciler, son dönemde gıdadaki taklit ve tağşiş olayları nedeniyle marketlerden alışveriş yapmak yerine organik tarım ürünlerinin satıldığı köylü pazarlarına gitmeyi tercih ettiklerini kaydetti. Tüketici bilincinin artmasıyla organik tarım ürünlerine talebin arttığına vurgu yapan köylüler ise, özellikle gıdada sahtekârlık tartışmalarının organik ürün satışlarına olumlu olarak yansıdığının altını çizdiler. Yozgat’ta vatandaşın tercihi köylü pazarında satılan organik ürünler, Çarşamba pazarı içerisinde kurulan köylü pazarında tüketiciye ulaştırılıyor. Yoğun ilgi gösterilen Pazar yerinin arka kısmına konuşlanan Yozgat’ın dört bir yanından gelen köylüler bahçelerinde, tarlalarında ürettikleri organik ürünleri satıyor. Pazardan alış veriş yapan vatandaşlarda tercihlerini köylülerin organik ürünlerinden yana kullanıyor. Köylü pazarında kelek 5 lira, yerli mısır 2 lira, domates 5 lira, fasulye ve biber 7 liradan satışa sunuluyor. •IHSAN ÇELİKKAYA•