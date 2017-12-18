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Organik üretim anlatıldı

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nde bu hafta organik üretim ve helal ürün konuları ele alındı.

Organik üretim anlatıldı

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nde bu hafta organik üretim ve helal ürün konuları ele alındı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Organik üretim anlatıldı

Her hafta gerçekleştirilen konferansların bu haftaki konuğu Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Akif Boz oldu. Konferansta, katılımcılara organik üretim metodlarını anlatan Akif Boz, Türkiye’deki durumu ile son yıllarda ortaya çıkan helal ürün sertifikalı ürünlerle ilgili kapsamlı bilgi verdi.
BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, konferansından dolayı Akif Boz’a teşekkür etti, plaket takdiminde bulundu.
Bilir, gerçekleşen konferansların ağırlık olarak öğrencilere hitap ettiğini hatırlatarak, konferanslara final sınavları süresince ara vereceklerini, akabinde konferansların ikinci dönem devam edeceğini ifade etti ve tüm öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

Son Güncelleme: 17.12.2017 17:13
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