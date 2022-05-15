Organiğe döndük

BABA MESLEĞİ

10 yıldır fidecilik mesleği yaptığını belirten Mert Ayna, “Ben baba mesleğini yürütüyorum küçüklükten belli babamın yanında giderek fide satıcılığı yapıyorum. Babam Şahin Ayna yaklaşık 30 yıldır fidecilik mesleğiyle uğraşıyor. Bende babamın yanında çalışarak bu işi kendimize meslek edindik” dedi.

DOMATES VE BİBER

FİDELERİNE YOĞUN

TALEP VAR

Vatandaşlardan yoğun talep olduğunu belirten Ayna, satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Ayna 3 senedir fide satışlarının artışta olduğunu söyledi. Vatandaşın özellikle son zamanlarda domates ve biber fidelerine daha çok ilgi gösterdiğini belirten Ayna, “Şu anda domates, biber, salatalık ve sebze fidelerine yoğun talep var. Tam ekiliş zamanındayız. Vatandaşlar son zamanlarda hobi olarak saksı içinde balkonunda ve bahçesinde yetiştirmek kaydıyla talep gösteriyor. Domatesin Nisan, Mayıs ve Haziran ayının 15’ine kadar ekimleri devam ediyor. Son 3 senedir bayağı bir yoğunluk var. Üç sene öncesine kadar bu kadar talep yoktu. Vatandaşlar kendi bahçelerini ne kadar güzelleştirebilirim diye çaba gösteriyor. İnsanlar bunun için ne emekten kaçıyor ne de yoruluyorlar. Vatandaşlar hazır fideyi toprakla buluşturuyorlar” diye konuştu.

‘VATANDAŞLAR

ÇEKİMSER’

Havaların geç ısınmasından dolayı bazı vatandaşların fide alırken tereddüt ettiğini söyleyen Ayna, ”Diğer yıllara göre insanlarda bir çekimserlik var, ancak sebze fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da insanlar talep gösteriyorlar. Bu sene iklimin geriden gelmesinden dolayı insanlar alıp almama konusunda çekimser davranıyorlar, ama havaların ısınmasıyla birlikte bunun da düzeleceğine inanıyorum. Fidelerin çok cüzi miktarda, tanesi 1 buçuk ile 5 lira arasında satışa sunuyoruz. Bahçesi olan insanlar bahçelerine olmayanlar ise saksı ve yoğurt kaplarına ekiyorlar. İnsanlar bir şekilde çareler üretip kendi ürünlerini yetiştirmek istiyorlar. Vatandaş en çok domates ve sivri bibere talep gösteriyor. Vatandaşlar tohum yetiştirmekte zorlanabiliyorlar, çünkü birazcık o işi bilmek gerekiyor. Ancak fide hazır olduğu için yetiştirmesi de kolay bu yüzden daha çok rağbet görüyor. Vatandaş fide aldığı zaman salatalık ve biberde 1 buçuk ay sonra ilk mahsulünü eline alıyor ancak domateste 3 aya kadar sürebiliyor” şeklinde konuştu.

FİYATLARDA

DEĞİŞİKLİK YOK

Geçen sene tanesi 1 buçuk liraya satılan fidelerin bu seneki fiyatının da aynı olduğu söyleyen Ayna, “Fiyatlarımız geçen sene 1 buçuk liraydı. Bu sene birçok şeye zam geldi. Döviz kurları arttı falan. Ama biz yine hiç bir şekilde zam yapmadık. Tanesi 1 buçuk liraya satıyoruz” diye konuştu.

YENİ FİDE DİKECEK

OLANLARA TAVSİYE

Fide satıcısı Ayna, pek bilgisi olmayan, balkonlarda fide dikmek isteyen vatandaşlara da bazı tavsiyelerde bulundu. Ayna, bu konuda şunları söyledi: “Balkonlarında yeni fide dikmek isteyen birisi için şöyle diyebilirim; ilk önce fide türüne göre saksı alacak. Örneğin biber çeşitleri için uzun, domates çeşitleri için denir saksılar alacak. Sonra gübreli toprak yerleştirecek. Ardından ekimini gerçekleştirecek. Burada önemli olan fidenin güneş görmesidir ve ilk başında her gün su vermesidir. Sonra fideler büyünce haftada bir gün su verecek. Daha sonra 15 günde bir su verecek ve böyle devam edecek. Domates için çiçek çıktıktan sonra su vermeyecek. Yine çiçeklerde meyve tutmaya başlayınca yeniden su vermeye başlayacak. Güneş gördü mü, kendi kendinden büyümeye, kırmızı olmaya başlayacak. Tabi fidelere göre bakımı değişiyor. Onu da fideyi satın alırken satıcıya sorarsa daha faydalı olacaktır.” •Selma Şahin•



