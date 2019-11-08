ORAN’dan teknik yardım

Başvuru süreci devam etmekte olan ‘2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’ kapsamında, Ajans’a proje başvurusunda bulunmak isteyen kurum yetkilileri bilgilendirildi. Ajans temsilcileri, hazırlanan projeler ile ilgili soruların cevapladı, başvuru sırasında gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ilişkin hususlarda bilgiler verildi. KAYS kullanımında karşılaşılan sorunlara yönelik hususların birebir görüşüldüğü teknik yardım masası faaliyeti tamamlandı. Teknik Yardım Masası faaliyetleri Kasım ayının ilk haftasında Yozgat ile birlikte Kayseri, Sivas illerinde gerçekleştirildi, toplamda 25 kurum temsilcisi ile görüşüldü.