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ORAN’DAN OSB’YE DESTEK

ORAN Kalkınma Ajansı’nın Fizibilite Destek Programı son dönem başvuru sonuçları açıklandı.

ORAN’DAN OSB’YE DESTEK

ORAN Kalkınma Ajansı’nın Fizibilite Destek Programı son dönem başvuru sonuçları açıklandı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
ORAN’DAN OSB’YE DESTEK

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı’na yapılan başvurular, ORAN Eylül Ayı Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Buna göre, Boğazlıyan belediyesi tarafından hazırlanan, ilçede kurulması planlanan, Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu’nun çıkartılması projesine de mali destek çıktı. Destek almaya hak kazanan Boğazlıyan Belediyesi’ne Ajans tarafından resmi bildirim yapılacağı, sözleşme aşamasında izlenecek adımların da bu bildirimin içeriğinde yer alacağı kaydedildi. Boğazlıyan ilçesine katma değeri yüksek yatırımların oluşmasında büyük adımların atıldığı Organize Sanayi Bölgesi için ayrılan saha bir süre önce ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından da incelenmiş, proje hakkında bilgilendirilmişti.

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ORAN’DAN OSB’YE DESTEKOran Kalkınma Ajansı
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