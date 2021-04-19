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Onun da bir ineği oldu

Sarıkaya ilçesinde, anne ve babasını kaybettikten sonra köyünde tek başına yaşayan 20 yaşındaki Serkan Büyükünlü, ilkokul öğretmeninin sosyal medya paylaşımıyla başlatılan kampanyayla hayalini kurduğu ‘süt ineğine’ kavuşmanın sevincini yaşıyor.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:42
Onun da bir ineği oldu

SARIKAYA ilçesine bağlı Hisarbey köyünde küçük yaşlarda anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız yaşayan 20 yaşındaki Serkan Büyükünlü, ilkokul öğretmeninin sosyal medyada ‘’Öksüzün bir ineği olmasın mı?’’ paylaşımıyla başlattığı kampanya sayesinde inek sahibi oldu. Doğduktan 5 ay sonra babasını, 13 yaşında da annesini kaybedince öksüz kalan Büyükünlü, yaşam mücadelesinde tek başına kaldı. Yemeğini pişiren, bulaşığını yıkayan, ev temizliğini yapan Büyükünlü, köyde zorluklara rağmen yaşam mücadelesini sürdürüyor. Lise eğitimini tamamlayan Büyükünlü, öğretmenine, ‘’Bir ineğim olsaydı köy yerinde geçinir giderdim’’ sözleriyle anlattığı hayaline, ilkokul öğretmeni Abdullah Arkan'ın sosyal medya hesabından ‘Bu hayatta bir öksüzün bir ineği olmasın mı?’’ paylaşımıyla kavuştu. Büyükünlü, buzağısıyla birlikte hediye edilen inekten sağdığı sütü satarak gelir elde etmeye başladı. Ahırını büyütmek ve hayvan sayısını artırmak isteyen Büyükünlü, annesini kaybettikten sonra 2008 yılında ilkokul öğretmeni Abdullah Arkan ile tanıştığını söyledi. Öğretmeni ile irtibatını kesmediğini belirten Büyükünlü, ‘’Hocamla sohbetlerde, 'Hocam bir süt ineğim olsun geçinirim, kimseye muhtaç olmam' derdim. Abdullah hocam da kendisi bir kampanya başlatmış. Bana sürpriz yaptı, bir inek ve buzağı aldı’’ dedi. Büyükünlü'nün ilkokul öğretmeni Abdullah Arkan da öğretmenlerin, öğrencilerin zihinlerine girmeden önce gönlüne girmeye çalıştığını söyledi. Arkan, Serkan'ın liseden sonra eğitimini ilerletemeyip köye yerleştiğini belirterek, ‘’Köyde tek başına hayat mücadelesi veriyor. Serkan sürekli 'Köyde kendi kendimi geçindireceğim bir ineğim olsun' derdi. Bu hayalini sürekli dile getirince ben de sosyal medya üzerinden 'Bir öksüzün bir ineği olmasın mı?' başlığıyla yazı kaleme aldım. 4 gün gibi kısa bir sürede iyi yürekli insanlar ulaştı. Beraber görev yaptığımız öğretmen arkadaşlarımız destek oldu. Serkan'ın hayali bir süt ineğiydi ama iyi yürekli insanlar sayesinde bir de buzağısı oldu. İneğin bakımını yapıyor, sütünü satarak geçimini idame ettiriyor’’ ifadelerini kullandı. (Ömer Ertuğrul/aa)

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Onun Da Bir Ineği Oldu
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