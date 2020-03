Onlar her zaman bir adım öndeler

KADIŞEHRİ ilçesinde, Down sendromu farkındalık gününde etkinlik yapıldı. Farkındalık Günü'nde özel arkadaşlarımızın farkında olunması çağrısında bulunuldu. Gerçek dostların kromozom saymayacağından bahsedildi. Etkinlikte, ‘Ben de sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım. Ben down sendromluyum. Down sendromu bir hastalık değildir, bulaşmaz. Korkmayın! Hepimiz aynıyız. Hayata +1 değer katalım’ çağrısında bulunuldu.