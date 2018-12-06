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Önergeler komisyona

YOZGAT İl Genel Meclisi dünkü oturumunda meclise sunulan yazılı önergeleri görüştü. İl Genel Meclisi Hacı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı.

Önergeler komisyona

YOZGAT İl Genel Meclisi dünkü oturumunda meclise sunulan yazılı önergeleri görüştü. İl Genel Meclisi Hacı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Önergeler komisyona

Meclis Başkanlığına sunulan yazılı önergeler ele alındı. Okunan dört yazılı önerge meclis üyelerinin oylarıyla komisyonlarda görüşülmek üzere, ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis oturumunda Çandır ilçesindeki okulların fiziki durumları ve ihtiyaçları Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ele alındı. İlçedeki okulların durumunu içeren rapor da meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

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