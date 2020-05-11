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Önce dezenfekte, sonra açılış

Sorgun ilçesinde kuaför ve berberler salonları dezenfekte edildikten sonra hizmete başladı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:07
Önce dezenfekte, sonra açılış

YURT genelinde olduğu gibi, Sorgun'da da hizmet vermeye başlayan berberler ve kuaförler, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi. Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ederek, kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu, esnafa ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, esnafa verilen bu dezenfektanlarla iş yerlerinin sürekli olarak hijyenik tutulması, maskelerle de hem çalışanların hem de müşterilerin güvenli şekilde hizmet alışverişinde bulunmasının amaçlandığını söyledi.  Korona virüs önlemleri kapsamında berber ve kuaförler uzun süredir kapalı olduğunu anımsatan Ekinci, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bugün itibariyle açıldı. Bizler de Sorgun Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için ilçemizdeki bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirerek, kullanmaları için maske ve dezenfektan verdik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Önce DezenfekteSonra Açılış
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