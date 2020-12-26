Onarım tamamlandı

Sarıkaya Müftülüğü, ilçe merkezindeki Yenidoğan Camini bakım ve tadilata alarak, eksikliklerini giderip, düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Camideki çalışmaların tamamlandığı, ibadete açıldığı bildirildi.
26 Aralık 2020 Cumartesi 00:37
SARIKAYA İlçesi Yenidoğan Mahallesi cami onarımı tamamlandı.
Sarıkaya Müftülüğü, ilçe merkezindeki Yenidoğan Camini bakım ve tadilata alarak, eksikliklerini giderip, düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Camideki çalışmaların tamamlandığı, ibadete açıldığı bildirildi.