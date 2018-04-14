Okuyana KOP desteği               

KOP İdaresi, Yozgat’ta yeni mahalle kütüphaneleri oluşturulması, mevcut kütüphanelerin yaşam merkezi haline getirilmesi ve çocuklar ile gençlerin okuma kültürünün geliştirilmesine KOP Okuyor projesiyle maddi destek sunacak. KOP İdaresi, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu illerde okumanın yanı sıra, yazı yazma etkinlikleri, söyleşiler, yarışmalar gibi çeşitli sosyal etkinlikler ile mahalle kültürünün yaşatılmasına ve geliştirilmesine yönelik, mahalle kütüphaneleri kurulacağını, bu kütüphanelerdeki sosyal faaliyetlere mali destek verileceğini ifade etti. Projenin Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, gösterdikleri çabanın hedefe ulaşır olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Yerel katılımcılığı çok önemsediklerini belirten KOP Başkanı Bostancı, mali destek programından bölgenin en ücra köşesinde kalmış kamu paydaşlarının da istifade etmesi için il ve ilçelerde birçok tanıtım toplantıları düzenlediklerini hatırlattı. Bostancı, “Kalkınma Bakanlığımızın himaye ve destekleri ile iki yıldır devam eden KOP Okuyor Projesi ile okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Kamu ve yerel yönetimlerin uyguladığı okuma alışkanlığına yönelik projelerle çocuklar, gençler ve vatandaşlarımızda okuma kültürü ve alışkanlığı oluşturulmaya çalışıldı. Bugün gelinen noktada KOP Okuyor Projesi, ülkemizde örnek gösterilen projeler arasında yerini aldı” dedi.

