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OKUMA EYLEMi!

SORGUN Gençlik Derneği, bir süre önce hayata geçirdiği ‘kitap sizden çay bizden’ projesi ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

OKUMA EYLEMi!

SORGUN Gençlik Derneği, bir süre önce hayata geçirdiği ‘kitap sizden çay bizden’ projesi ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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OKUMA EYLEMi!

Dernek tarafından hazırlanan proje kapsamında, dernekte kitap okuma günleri devam ediyor. Kitap okuma günleri faaliyetiyle kitap okuyan gençlere çay ikramı yapılarak, özel okuma saatleri oluşturuldu. Gençlere yönelik proje ve aktiviteleriyle faaliyetlerini aralıksız sürdüren Sorgun Gençlik Derneği, her Çarşamba saat 17.00 ile 18.00 arası kitap okuma faaliyeti yapıyor. Dernek yönetimi, kitap okuma alışkanlığını artırmaya yönelik farkındalık çalışması da yapıyor.  Dernek Başkanı Halil Uğuz, iki yıldır düzenli olarak yapılan ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerinin devam ettiğini hatırlattı. Uğuz, ‘Amacımız gençlere okuma kültürünü kazandırmak, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi ve okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamaktır. Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile artık gençler çok fazla okumuyor ve zamanının büyük bölümünü sosyal ağlar üzerinde geçiriyor. Bir nebzede olsa sosyal ağlardan uzaklaşıp haftanın belirli günlerinde okumaya devam ediyoruz. Gençlerimizi kitap okumaya davet ediyoruz’ dedi. Dernek tarafından gerçekleştirilen etkinlik, yaz sıcağı da dikkate alınarak ilçe halkının nefes aldığı dutluk Parkı’nda yapıldı. Gençler kitap okurken, çevrede piknik yapanların da dikkatini çekmeyi başardı.
 

Anahtar Kelimeler:
SORGUN Gençlik Derneği
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