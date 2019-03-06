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Okuma alışkanlığı

YOZGAT Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi. yıllardır devam ettirdiği Oku-Yorum projesiyle, öğrencilerin okul dışında da okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinlikleri devam ediyor.

Okuma alışkanlığı

YOZGAT Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi. yıllardır devam ettirdiği Oku-Yorum projesiyle, öğrencilerin okul dışında da okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinlikleri devam ediyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Okuma alışkanlığı

Proje kapsamında haftada bir gün okuldan sonra Erbazlar Konağında gönüllü eğitimciler ve öğrencilerin katılımıyla okuma etkinliği gerçekleştiriliyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Öğrencilerimiz iki hafta boyunca okudukları kitap ya da kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşmaktadırlar. Kitaplarda beğendikleri ya da beğenmedikleri yerleri analiz yaparak kendi kişisel gelişim ve toplum içerisinde konuşma yetilerine katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaktadırlar’’ dedi.

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