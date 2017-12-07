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-Okullarda Mevlid-i Nebi etkinliği

ÇAYIRALAN ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı. Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Mevlid-i Nebi’ etkinliği ilgi gördü.

-Okullarda Mevlid-i Nebi etkinliği

ÇAYIRALAN ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı. Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Mevlid-i Nebi’ etkinliği ilgi gördü.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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-Okullarda Mevlid-i Nebi etkinliği

İlçe Vaizi Yusuf Şimşek, günün anlam ve önemini içerin bir konuşma yaptı, öğrenciler şiirler ve ilahilerin okundu. Küçük bir öğrencinin yaptığı semazen gösterisi ilgiyle izlendi. Peygamber efendimizle ilgili video gösteriminin ardından etkinlik sona erdi. Etkinliğe Kaymakam Vekili Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı Yasin Şahiner, İlçe Millî Eğitim Müdürü Satılmış Batur, ilçe Vaizi Yusuf Şimşek, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

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