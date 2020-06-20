OKULLAR HAZIR

YOZGAT il genelinde, bugün ve yarın 2’şer oturum halinde yapılacak olan ‘Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’ ile ilgili okullarımızda hijyen çalışması yapıldı, eksiklikler tamamlandı. Sınava girecek öğrencilerin gönül rahatlığıyla sınava girebilmesi için tüm sınav merkezi okulların dezenfekte işlemleri yapıldı, sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için salon içinde ve okul bahçelerinde gerekli işaretlemeler yapıldı. Öğrencilerin okul bahçesine girişte ateşleri ölçülerek, el dezenfektesi yapılacağı, öğrencilerin kullandıkları maskelerin yeni bir maske ile değiştirileceği bildirildi. İki oturum arasında hava şartlarına göre öğrencilerin okul bahçelerinde vakit geçirmesi sağlanacak, bu esnada görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi amacıyla gerekli tedbirler alacak. 2. Oturum için salonlara girildiğinde maskeler yenileriyle değiştirilecek, okul binasına girişte ve çıkışta yoğunluk oluşmasını önlemek, sosyal mesafeye dikkat edilmesi amacıyla görevliler gerekli tedbirleri de aldı. Merkezi Sınav, İl genelinde 175 okuldaki 566 salonda, 8. sınıf öğrencilerinden isteyen öğrencinin katılımıyla yapılacak. Sınavda bin 600 öğretmen görev alacak. Sınav süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Boğazlıyan’da 567 öğrencinin katılacağı Lise Geçiş Sınavı öncesinde tüm okullarda titiz ve hassas bir şekilde tedbirler alındı.