OKULA GİDEN ÇOCUĞUNUZU COVID’DEN KORUYACAK 15 ALTIN KURAL

Bu dönemde anne baba ve öğretmenler çocukların koronavirüs ve Delta varyantından korunması konusunda endişeler taşıyor. Korunma yöntemleri arasında aşılama önemli bir yer tutarken; hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymak da birinci basamak önlemleri oluşturuyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Memnune Aladağ, pandemi sürecinde okullarda çocukların sağlığının korunması için önemli önerilerde bulundu.
Delta varyantı
çocuklarda da semptoma
neden oluyor
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 enfeksiyonu çocukluk çağında klinik olarak daha hafif seyretmektedir. Çocuklarda daha çok asemptomatik (belirtisiz) ya da hafif belirtilerle atlatılan koronavirüs, genellikle hafif ateş, öksürük, ishal, büyük çocuklarda tat ve koku kaybına sebep olmaktadır. Ancak etkisini artırarak devam eden Delta varyantı sebebiyle çocuklarda da artık belirtilerin arttığı ve hastaneye yatışların olduğu bilinmekte; okulların yüz yüze eğitime başlaması ile Koronavirüs bulaşma oranının artış göstermesi beklenmektedir. Bu sebeplerden dolayı okullarda hem öğrenciler, hem veliler hem de okul yönetimleri tarafından etkili önlemlerin alınması gerekmektedir. Ailelerin ve okulların uygulayacağı tedbirlerle okulların açık tutulması çocukların akademik, sosyal ve psikolojik durumu açısından büyük önem taşımaktadır.
Mevsimsel hastalıkların
belirtileri koronavirüs ile
karıştırılabilir
Okulların açılması ile birlikte çocukların etkileşim içinde olması sebebiyle bu dönemde mevsimsel hastalıkların ve diğer gribal enfeksiyonların da yayılması öngörülmektedir. Mevsimsel grip gibi hastalıkların belirtileri de ateş, öksürük ve burun akıntısı olduğundan başlangıçta Covid-19 ile karıştırılabilir. Hastalıkların birbirleriyle karıştırılmaması için bu tür belirtiler gösteren çocukların öncelikle diğer çocuklardan izole edilmesi ve ailesine haber verilmesi gerekmektedir. Aileler ise hasta olan çocuklarını iyileşene kadar okula göndermemeli, diğer çocukların ve toplum sağlığını korumak için hemen bir uzman doktora başvurmalıdır.
Okulda mutlaka dikkat
edilmesi gerekenler
Covid 19 enfeksiyonundan korunmak için hem ailelerin hem de okul yönetimlerinin alacağı önlemler bulaş oranını önemli ölçüde azaltacak ve çocukların eğitime devamlılığını sağlayacaktır. Bu kapsamda okulların ve velilerin alabileceği önlemler şöyle sıralanabilir:
Okullarda sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve buna uygun oturma düzeni sağlanmalı
Temaslı olan kişilerin takibi açısından çocukların sınıfta oturma düzeni hep aynı olmalı
Okuldaki faaliyetler mümkün olduğu kadar açık havada yapılmalı
Eğitim yapılan ortamlarda uygun havalandırma şartları sağlanmalı, bulaşıcılığı engellemek için maske takılmalı
Ders ve yemekhane giriş çıkışlarında el hijyenine dikkat edilmeli
Kalem, kitap gibi okul gereçleri kişiye özel olmalı, ortak kullanım azaltılmalı
Çocuklar gün boyu aynı eğitim ortamında olmalı, ortak kullanılan sınıflar ile yemekhane çok iyi havalandırılmalı ve dezenfeksiyonu yapılmalı
Hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin diğer çocuklarla temasının kesilmesi için gecikilmeden izolasyon sağlanmalı ve bu çocuklar evlerine gönderilmeli
Okulun çeşitli yerlerine hijyen kuralları ve uygulamaları ile ilgili korkutmayan ancak bilgilendirici uyarı görselleri asılmalı
Mümkün olduğunca veliler, öğretmenler ve aynı zamanda yaşı uygun olan öğrenciler aşılanmayı tercih etmeli
Eğitim ortamında beslenme yapılmamalı ve yemekhanelerde kalabalık oluşmaması için önlem alınmalı
Yemek alırken mesafe ve el hijyeni sağlanmalı
Misafir ve veliler zorunluluk dışında okula girmemeli
Serviste de oturma düzenine, sosyal mesafeye ve maske takılmasına dikkat edilmeli. Şoför ve rehber kişi Covid-19 kuralları konusunda bilinçli davranmalı
Veliler belirtisi olan çocuklarını okula göndermemeli, kendileri de Covid -19 belirtilerine çok dikkat etmelidir. Çünkü hasta olan veliler çocukları aracılığıyla diğer çocukların ve öğretmenlerin yani toplumun sağlığını riske atabilir.
Bu dönemde anne baba ve öğretmenler çocukların koronavirüs ve Delta varyantından korunması konusunda endişeler taşıyor. Korunma yöntemleri arasında aşılama önemli bir yer tutarken; hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymak da birinci basamak önlemleri oluşturuyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Memnune Aladağ, pandemi sürecinde okullarda çocukların sağlığının korunması için önemli önerilerde bulundu.