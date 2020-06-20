Okula doğalgaz

SARIKAYA ilçesinde bu yıl öğrenci kayıtları yapılarak açılacak olan 4 yıllık Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun doğalgaz hattı, su hattı bağlantıları ve abonelik işlemleri tamamlandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Bir taraftan binalar içinde tadilat ve yenileme çalışmamız devam ediyor. Ekiplerimiz kanalizasyon ağına bağlanması için çalışmalarına da başladılar. Altyapı eksikliği giderildikten sonra da yol, aydınlatma ve çevre düzenlemesini yaparak açılışa hazır hale getireceğiz’’ dedi.