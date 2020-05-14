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Okula destek

Sorgun’da Türk Kızılayı tarafından Özcan Yıldırım İlkokulu'na malzeme desteğinde bulunuldu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:32
Okula destek

TÜRK Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Özcan Yıldırım İlkokulu'na malzeme yardımı yapıldı. Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Kızılay'ın gıda ve giyeceğin yanında çeşitli yardımlarda da bulunduğunu söyledi. Ateşer, kurum yardımlarının aralıksız devam ettiğini aktararak, "İlçemiz Özcan Yıldırım İlkokulu'na 35 masa, 34 ikili sıra, 12 sehpa, 1 ısıtıcı, 2 kitaplık, 2 dolap, birer şifoniyer, evrak dolabı, çalışma masası, tekli koltuk, demonte masa yardımında bulunduk. Malzemeler, tutanak karşılığında okul müdürlüğümüze teslim edildi. Kurum olarak bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ateşer'e yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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