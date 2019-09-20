Okul ziyaretleri

Çalatlı köyündeki Hüseyin Saffet Coşkun İlk-Ortaokulunu ziyaret eden Yazıcı, daha sonra Sorgun ilçesine geçerek, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Çalatlı Hüseyin Saffet Coşkun İlk-Ortaokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu, öğrencilerin duygusal ve akademik gelişim süreçleri, uygulanan projeler, taşımalı eğitim konularından bahsetti. Öğretmenleri istek, talep ve önerilerini alan Yazıcı, okulun yönetici ve öğretmenlerine Liseye Geçiş Sınavı’nda göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür etti. Yazıcı, Sorgun ilçesinde de Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaret ederek, Okul Müdürü Ömer Güneş'ten uygulanan projeler, akademik başarı, eğitim-öğretim faaliyetleri, okul hakkında genel bilgiler aldı, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sınıfları gezerek sohbet etti.