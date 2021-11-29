Okul ziyareti

Vali Polat, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerin derslerine katıldı. Dersin ardından öğretmenlerle toplantıya geçen Vali Polat, okulun fiziki ve eğitim öğretim durumu hakkında bilgi aldı.
29 Kasım 2021 Pazartesi 00:15
Yozgat Valisi Okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Polat, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerin derslerine katıldı. Dersin ardından öğretmenlerle toplantıya geçen Vali Polat, okulun fiziki ve eğitim öğretim durumu hakkında bilgi aldı.