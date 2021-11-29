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Okul ziyareti

Yozgat Valisi Okul ziyaretlerini sürdürüyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:15
Okul ziyareti

Vali Polat, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerin derslerine katıldı. Dersin ardından öğretmenlerle toplantıya geçen Vali Polat, okulun fiziki ve eğitim öğretim durumu hakkında bilgi aldı.

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