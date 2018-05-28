İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’Bizler Okul Destek Projesi ile ilimizde sosyal ekonomik destek hizmetinden faydalanan çocukların ailelerinde çocuklar adına farkındalık oluşturmaya çalıyoruz. Bu Hizmet modelinin yardım algısından çıkarılıp, çocukların akranlarıyla eşit fırsatlara kavuşturulmasına yönelik bir hizmet modeli olduğunu gösterme gayretindeyiz’’ dedi.

Neşeli, proje ile çocukların okul dışı zamanlarını sosyal kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Okul Destek Projesi kapsamında bu ve benzer etkinliklerin tüm ilçelerde yapılacağı kaydedildi.