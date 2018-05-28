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Okul Destek Projesi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında ilk iftar buluşmasını Sorgun ilçesinde gerçekleştirdi.

Okul Destek Projesi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında ilk iftar buluşmasını Sorgun ilçesinde gerçekleştirdi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Okul Destek Projesi

İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’Bizler Okul Destek Projesi ile ilimizde sosyal ekonomik destek hizmetinden faydalanan çocukların ailelerinde çocuklar adına farkındalık oluşturmaya çalıyoruz. Bu Hizmet modelinin yardım algısından çıkarılıp, çocukların akranlarıyla eşit fırsatlara kavuşturulmasına yönelik bir hizmet modeli olduğunu gösterme gayretindeyiz’’ dedi.
Neşeli, proje ile çocukların okul dışı zamanlarını sosyal kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Okul Destek Projesi kapsamında bu ve benzer etkinliklerin tüm ilçelerde yapılacağı kaydedildi.

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