Oktay ve Kurum geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yarın ilimize gelerek bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kurum’un Büyük Cami civarında incelemelerde bulunacağı, istişare toplantısına katılarak ilimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen iş ve hizmetlerin ele alınacağı da bildirildi.