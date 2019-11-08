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Oktay ve Kurum geliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın Yozgat’a gelecek.

Oktay ve Kurum geliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın Yozgat’a gelecek.

08 Kasım 2019 Cuma 04:04
Oktay ve Kurum geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yarın ilimize gelerek bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kurum’un Büyük Cami civarında incelemelerde bulunacağı, istişare toplantısına katılarak ilimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen iş ve hizmetlerin ele alınacağı da bildirildi.

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Oktay Ve Kurum Geliyor
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Servet tekin 2019-11-08 19:27:17

Sayın Oktay gelip şu bitmeyen yatırımlara da el atar da umarız ve bekleriz ki bir an önce bitirilir.

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