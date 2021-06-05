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Oktay ve Karaismailoğlu Yozgat’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere bugün öğle saatlerinde Yozgat’ın Sorgun ilçesine gelecek.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:18
Oktay ve Karaismailoğlu Yozgat’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte geleceği Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyip, Yozgat’ta bir dizi incelemelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Ankara'dan Kırıkkale'ye karayoluyla gelecek, Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyecek, ardından hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine geçecek. Sorgun'da millet bahçesi yapımı için tahsis edilen alanda incelemelerde bulunacak olan Oktay, daha sonra Yozgat Havalimanındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alacak. Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütüne karşı yürütülen ‘Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63’ operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Sarıkaya ilçesi Söylemez köyünde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu ziyaretin ardından Yozgat Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapacağı toplantılarda Yozgat ilenin genel sorunları hakkında bilgi alacak. 

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Oktay Ve Karaismailoğlu Yozgat’ta
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