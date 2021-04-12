OKTAY, SARAYKENT’i DiNLEDi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ın sorunlarını yakından takip ediyor. Her hafta ilçe bazlı heyetleri Külliyedeki Makamında ağırlayan Oktay, sorunları, talepleri dinliyor, devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıp, yapılacak çalışmaların yol haritasını belirlemeye devam ediyor. Fuat Oktay, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli ve beraberindeki heyeti kabul ederek yaptığı görüşmelere bir yenisini ekledi. Oktay, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ve beraberindeki heyeti külliyede ağırladı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öcal, AK Parti Saraykent İlçe Başkanı Necmettin Kaya, Kadın Kolları Başkanı Ayşenur Tekin, Gençlik Kolları Başkanı Sinan Şahin, İl Genel Meclis Üyeleri Nuri Çınar ve Şakir Taşdemir'i makamında kabul eden Oktay, ilçenin sorunları ve beklentileri konusunda bilgiler aldı. Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın iş yoğunluğuna, memleket meseleleriyle yakından ilgilenirken, Yozgat'ında sorunlarının çözümlenmesi konusunda azami dikkat ve itina gösterdiğini söyledi. Öçal, Cumhurbaşkanı Oktay’a ilçede devam eden çalışmalar ile birlikte Millet Bahçesi, doğalgaz ve TOKİ konutlarıyla ilgili bilgiler verdi. Başkan Öçal, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Otay Beyi, makamında ziyaret ederek, istişarelerde bulunduk. Yoğun gündemleri arasında bizlere vakit ayırmasından dolayı ayrıca ilçemizle ilgili konularda gösterdiği yakın ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.