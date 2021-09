Oktay, Çekerek heyetini ağırladı

Oktay son olarak Yozgat’ın Çekerek ilçesinden giden heyeti makamda ağırladı. Devam eden çalışmalar, yeni projeler, sorunlar, çözümleri gibi konularda heyet üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisine iletilen konuların her zaman takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Çekerek’ten giden heyette Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti Çekerek İlçe Başkanı Mehmet Akkan, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Çekerek Gençlik Kolları Başkanı Seyit Canbaş, Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işıklı, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Ünsal ile Mustafa Gezer yer aldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuar Oktay’ın ülke ve dünya gündemine ilişkin yoğun mesaisine rağmen her zaman memleket meselelerine ayrı bir önem verdiğini hatırlattı. Çakır, ‘’Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve projeleri bizzat yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Çekerekli hemşehrilerim ve şahsım olarak bizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir olarak kabul etmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, verdikleri destekleriyle başlattıkları belde ile ilgili ilgili devam eden, yapmayı planladıkları projeler konusunda istişarede bulunduklarını aktardı. (Rabia Şahin)