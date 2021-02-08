Oktay, AK Partilileri ağırladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığına yeni seçilen Yusuf Başer ve il yönetimini kabul etti. Parti yönetimine seçilenlere görevlerinde başarılar dileyen ve ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Oktay, yeni bir teşkilatla yepyeni bir döneme girileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Yozgat TÜGVA Gençlik Buluşmaları’ programına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uzaktan bağlantıyla katıldı. Gençlere seslenen Oktay, memleketi Yozgat'ta gençlerle yüz yüze, bir arada olmayı canı gönülden istediğini ancak salgın şartlarında fiziki olarak bir araya gelemese de dijital ortamda birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağının, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerle donanmış genç nesiller olduğunu aktaran Oktay, "Arzumuz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli' olarak ifade ettiği; tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi ilim ve teknikle tamamlayan gençlerimizin yetişmesidir" diye konuştu. Bu doğrultuda TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların önem arz ettiğini anlatan Oktay, toplumsal hayatın her alanında aktif gençleri gördüklerini dile getirdi.