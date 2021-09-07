Öğretmenler kaza yaptı

Yüz yüze eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından, Yozgat’ta özel aracı ile okula gitmek isteyen öğretmen kaza yaptı, kendisi ile birlikte öğretmen arkadaşı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sorgun Doğanlı Şehit Şuayip Çalışkan ilk/ortaokulunda görevli Ayşe Yıldırım isimli öğretmen yönetimindeki 06CKS 568 plakalı özel otomobil ile ilçe merkezinden Doğanlı köyüne giderken, Durali köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile birlikte otomobildi bulunan öğretmen Zülfiye Zehra Yeşiloğlu da yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, yaralı öğretmenlere ilk olarak olay yerinde müdahale etti. Daha sonra Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğretmenlerin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.