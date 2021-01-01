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Öğretmenler için seminer düzenlendi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uzaktan eğitim yoluyla Ankara Mamak’ta görev yapan öğretmenler için de seminer verdi.

01 Ocak 2021 Cuma 00:21
Öğretmenler için seminer düzenlendi

Kendisi de aslen Yozgatlı olan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel’in daveti üzerine, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın “TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Stratejileri” konulu seminere 100’den fazla katılım gerçekleşti. Gönüllülük faaliyetlerinden de bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimine ilişkin bilgiler verdi ve TÜBİTAK programları özelinde denetimlerini de aktardı. Bilim okuryazarlığının erken yaşlarda kazandırılmasına vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, tarihte iz bırakmış ve bilime yön vermiş bilim insanlarının çoğunlukla genç yaşlarda yaptıkları çalışmaları ile ön plana çıktıklarının altını çizdi. Buluşmaya iştirak eden öğretmenlerden bazıları, seminere ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde; proje yapmakta zorlananlar için motive edici, genel anlamda bakış açısını genişletici, bir projenin nasıl hazırlandığı konusundaki anlatımlarla proje hazırlama sürecini daha somutlaştırıcı, proje aşamaları ve süreçleri bakımından öğretici, farklı bakış açılarıyla yeni projeler geliştirilebileceğini gösterici bir seminer olduğunu ifade ettiler. İşin ehlinden ve birinci ağızdan projeler için bilgilendirilmenin çok güzel olduğu, TÜBİTAK projelerinin tanıtılmasının yerinde olduğu, TÜBİTAK dışında farklı alanlarda da projeler yazılabildiğini gösteren bir sunum olduğunu belirtenler de oldu. Katılımcılardan, her türlü şartlarda girişimci gençleri tespit edip yönlendirebileceklerini, bir projenin bir ihtiyacı belirleyip çözüm yolları bulabilmeye dönük olarak gençlere anlatmanın önemli olduğunu tespit ettiğini, doğru proje konusunun nasıl bulunabileceğini anlamaya dönük bilgilendiklerini vurgulayanlar oldu. Bilim ve teknoloji alanında önemli başarılara imza atabilecek gençler için önemli fırsatların sunulduğu TÜBİTAK programlarının daha etkin kullanılması yönünde oldukça faydalı bilgiler aktaran Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve katılımcılar teşekkür etti.

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Öğretmenler Için Seminer Düzenlendi
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