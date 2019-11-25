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Öğretmenler Günü kutlandı

YOZGAT'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

Öğretmenler Günü kutlandı

YOZGAT'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Öğretmenler Günü kutlandı

 Yozgat Valisi Kadir Çakır, bir toplumun kalkınması için mühendisliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum. Hepsine öğrencileri ve aileleriyle güzel bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Gelişimin ve dünyadaki teknolojinin temelinde mühendislik vardır. Mühendisliğin temelinde de öğretmenler vardır. Öğretmenler hem mühendisleri yetiştirir hem de toplum mühendisleridir. Doktor, mühendis, avukat, vali, kaymakam yani herkes bir öğretmenin eseridir. Bizim hayata bakışımız, duruşumuz öğretmenlerimizin ellerinde şekillenir. Türkiye Cumhuriyeti, devlet olarak millet olarak öğretmenini çok sever, sayar, saygı ve hürmet gösterir. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, vatanımız, milletimiz, memleketimiz için hayırlı görevler diliyorum" dedi.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da insanlığın medeniyet destanının her evresinde gizli veya aşikar şekilde öğretmenin emeğinin olduğunu ifade ederek, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.  Törende emekli olan öğretmenlere başarı belgesi verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Öğrencilerin şiir okumasıyla tören sona erdi. Törene Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ekrem Mengi, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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Öğretmenler Günü Kutlandı
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