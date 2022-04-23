Öğrencilerle iftar

Düzenlenen iftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur, pansiyonda kalan öğrenciler ve idareciler katıldı. İftar öncesi ve sonrasında öğrenciler ile sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğrencilerin isteklerini dinleyerek eğitim öğretim süreçleri hakkında bilgi aldılar. İftar sonrası yapılan sohbetin ardından öğrencilere başarılar dileyen Yoldaş, görevli öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür etti.