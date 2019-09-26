Öğrencilerle gezdi

Yeni akademik yıl açılış töreni öncesi Bozok Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler kampüsü gezerek üniversiteyi tanıyor. Öğrencilere eşlik eden Rektör Karadağ, öğrencilere kampüsü tanıtarak, öğrencilerin istek ve taleplerini de dinledi. Rektör Karadağ, Bozok Üniversitesi’nin ana yerleşkesi Erdoğan Akdağ Kampüsü’nün her geçen gün fiziki gelişimini artırarak, yeşil görüntüsüyle de örnek bir kampüs olacağını belirtti. Öte yandan daha önce kısaltma ad olarak ‘B.Ü’ yü kullanan Bozok Üniversitesi resmi adına Yozgat’ın eklenmesiyle birlikte ‘YOBÜ’ kısaltma adını kullanmaya başladı.