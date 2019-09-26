Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102618
ALTIN
274.452
DOLAR
5.6874
STERLİN
7.0119
EURO
6.2294

Öğrencilerle gezdi

BOZOK Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, Erdoğan Akdağ kampüsünde öğrencilerle birlikte kampüsü gezdi.

Öğrencilerle gezdi

BOZOK Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, Erdoğan Akdağ kampüsünde öğrencilerle birlikte kampüsü gezdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Öğrencilerle gezdi

Yeni akademik yıl açılış töreni öncesi Bozok Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler kampüsü gezerek üniversiteyi tanıyor. Öğrencilere eşlik eden Rektör Karadağ, öğrencilere kampüsü tanıtarak, öğrencilerin istek ve taleplerini de dinledi.  Rektör Karadağ, Bozok Üniversitesi’nin ana yerleşkesi Erdoğan Akdağ Kampüsü’nün her geçen gün fiziki gelişimini artırarak, yeşil görüntüsüyle de örnek bir kampüs olacağını belirtti. Öte yandan daha önce kısaltma ad olarak ‘B.Ü’ yü kullanan Bozok Üniversitesi resmi adına Yozgat’ın eklenmesiyle birlikte ‘YOBÜ’ kısaltma adını kullanmaya başladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞANTiYE GiBi!
ŞANTiYE GiBi!
Esnaf temizliyor!
Esnaf temizliyor!
Halkın beklentisi yüksek!
Halkın beklentisi yüksek!
Çiğdemli Belediyesine icra takibi
Çiğdemli Belediyesine icra takibi
Kalite Etiketi ödülü
Kalite Etiketi ödülü
Bugün geliyor
Bugün geliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim