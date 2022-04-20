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Öğrencilere ziyaret

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, belirli aralıklarla gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine devam ediyor.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:43
Öğrencilere ziyaret

2021- 2022 eğitim öğretim yılının 2’nci ara tatil sonrası Öcal, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Öcal, eğitimde kaliteyi arttırmak, okullardaki çalışmaları yerinde gözlemlemek, okul idarecileri ve öğretmenler ile istişarelerde bulunmak adına okullara ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Şehit Önder Muratoğlu İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Öcal, derslerine katıldığı öğrencilerle tek tek ilgilendi. Öğrenciler ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Öcal, "Bugün sizlerle aynı sınıf ortamında bulunmak, bu havayı teneffüs etmekten dolayı çok mutluyum. Sizler, ailelerinizin olduğu kadar öğretmenlerinizin de en kıymetlilerisiniz; geleceğimizin umudusunuz. Öğrenme merakınızı, çalışma gayretinizi hiçbir zaman kaybetmemenizi diliyorum. Artık karnelerimizi almaya çok az zamanımız kaldı, öğrencilerimize bol bol kitap okumalarını ve soru çözmelerini tavsiye ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 20.04.2022 00:46
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