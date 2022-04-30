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Öğrencilerden ziyaret

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz öğrenciler ile birlikte 15 Temmuz şehidinin mezarını ziyaret etti.

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:57
Öğrencilerden ziyaret

Şehit Beytullah Yeşilay İlkokulu öğrencileriyle yolda karşılaşan Açıkgöz, öğrencilere birlikte 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etme teklifinde bulundu. Kaymakam Açıkgöz’ün teklifini geri çevirmeyen öğrenciler, İlçe Müftüsü Yasin Baykal, İlçe Vaizi Fatih Şahan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Ekinciyle birlikte 15 Temmuz şehidinin mezarını ziyaret edip dua ettiler. Davetlerini geri çevirmeyip şehit mezarını birlikte ziyaret ettikleri için öğrencilere teşekkür eden Açıkgöz, “Genç kardeşlerimiz ile yolda karşılaştık. Şehit Beytullah Yeşilay İlkokulunda öğrenci olduklarını öğrenince, şehidimizin mezarını birlikte ziyaret etme davetinde bulundum. Davetimi geri çevirmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Her biri pırıl pırıl bu kardeşlerimizden bir de söz aldım. Bayram dolayısıyla çiçeklendirme yaptığımız şehit mezarlarımızdaki çiçekleri, arkadaşlarıyla beraber gelip ara ara sulayacaklar. Şehidimiz için Fatiha’lar okuyacaklar” dedi. 

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