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Öğrencilerden destek konseri

Yozgat’ta lise öğrencileri, Yozgatlı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Eslem Fatma Altındağ için yardım konseri düzenledi.

15 Şubat 2022 Salı 00:02
Öğrencilerden destek konseri

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Büyük Sinema Salonu’nda Eslem Fatma için yardım konseri düzenleyerek, tedavi için gerekli paranın toplanması adına destekte bulundular. Yardım konserine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve vatandaşlar katıldı. Konser sonrası öğrencilere hediye veren Celal Köse, ‘’SMA Tip1 Hastası Eslem Fatma bebeğimiz için düzenlenen yardım konserine katıldık. Cenab-ı Hak şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifa versin. Eslem Fatma evladımız için düzenlenen Destek Konseri’ne katkı sağlayan, Güzel Sanatlar Lisesi’ne, Ali İhsan Aslan kardeşim ve ekibine, Arif Doğan kardeşim ve ekibine katkıları için teşekkür ediyorum. Duyarlı gençlerimizi görmek bizleri oldukça memnun ediyor’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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