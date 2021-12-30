Öğrenciler Mutlu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında Yozgat’ta, 950 bin lira harcanarak 93 okulda kütüphane kuruldu. Yozgat Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projesi olan ‘Kitaplara Göz Değsin’ projesiyle başlatılan kitap toplama kampanyasıyla da 110 bin kitap toplanarak, kurulan kütüphanelerin raflarında yerlerini aldı. Kitaplara Göz Değsin Projesiyle 200 bin kitap toplamayı hedeflediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle açılmış olan kütüphanelerimizin okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Devam etmekte olan ‘Kitaplara Göz Değsin’ adıyla başlatılan kitap toplama kampanyamıza destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’ dedi. •Sümeyye İlhan •