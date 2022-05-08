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Öğrenciler ile söyleşi

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyü Yibitaş Ortaokulunda TUBİTAK Bilim söyleşileri kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Mehmet Katrancı öğrencileri ile bir araya geldi.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:41
Öğrenciler ile söyleşi

Okul konferans salonunda öğrenciler ile buluşan Katrancı, ‘Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünce’ konusunda öğrencilerle söyleşi yaptı. Katrancı, Televizyon, gazete, internet gibi medyadaki mesajları alma, bu mesajları değerlendirme biçiminde tanımlanan medya okuryazarlığı olduğunu söyledi. Medyanın farklı araçlar ve kanallar aracılığıyla toplumlar üzerindeki yoğun ve hızlı etkileri, bilinçli medya okuryazarı bireylerin yetiştirilmesini gerektirdiğine dikkat çeken Katrancı, ‘’Yapılan çalışmalara göre, medya okuryazarlığı ile bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine olanak sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve eleştirel bir bakışla medya kültürünü çözümleyen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır’’ dedi.

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